Экс-директор «Кузбасского технопарка» предстанет перед судом

Бывший руководитель обвиняется в растрате 5,3 миллионов рублей.

Проверку в АО «Кузбасский технопарк» провели сотрудники прокуратуры по обращению нового гендиректора компании.

По данным областной прокуратуры, что с 9 по 30 декабря 2015 года бывший гендиректор организации, действуя незаконно, из корыстной заинтересованности, используя своё служебное положение, похитил вверенные ему деньги – 5,3 млн рублей, принадлежащие бюджету области.

«Компания заключила фиктивный договор на якобы выполненные работы по настройке и калибровке оборудования. Впоследствии был подписан акт о приёмке, произведена оплата. В реальности никаких работ не проводилось. Эти деньги предоставили в качестве субсидии на реализацию мероприятий инновационной программы», - пояснили в ведомстве.

Бывшему гендиректору АО «Кузбасский технопарк» предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Дело направлено в суд.