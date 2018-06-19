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В Кемерове на Притомском проспекте ограничат скорость

19 июня 2018 в 11:22

Нововведения связаны с тем, что на данном участке произошло две аварии с участием пешеходов.

Знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч, появятся на Притомском проспекте рядом с остановкой «Заречная» и на улице Ракитянского возле остановки «Сады (ш. Северная)». Они будут установлены до 30 июня. Ранее в районе остановки «Заречная» уже появилась камера фото- и видеофиксации.

«Изменения решено внести в связи с высокой интенсивностью движения для того, чтобы повысить безопасность пешеходов», - уточнили в ЦОДД г. Кемерово.


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