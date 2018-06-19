В Кемерове на Притомском проспекте ограничат скорость

Нововведения связаны с тем, что на данном участке произошло две аварии с участием пешеходов.

Знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч, появятся на Притомском проспекте рядом с остановкой «Заречная» и на улице Ракитянского возле остановки «Сады (ш. Северная)». Они будут установлены до 30 июня. Ранее в районе остановки «Заречная» уже появилась камера фото- и видеофиксации.

«Изменения решено внести в связи с высокой интенсивностью движения для того, чтобы повысить безопасность пешеходов», - уточнили в ЦОДД г. Кемерово.