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В Новокузнецке появились слон и моська

19 июня 2018 в 13:10

В сквере Авиаторов в южной столице Кузбасса установили скульптуры героев басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

Новые арт-объекты сделаны из металлического каркаса и стеклопластика, а снаружи покрыты искусственной травой. Благодаря такому решению скульптуры смогут стоять круглый год.

Место уже стало излюбленным у местных жителей и привлекает горожан для игр и фотосессий.

Отметим, скульптуры персонажей к 400-летию города сделал пенсионер Владимир Болтухин.

 

Фото: "Вести-Кузбасс"


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