В Новокузнецке появились слон и моська

В сквере Авиаторов в южной столице Кузбасса установили скульптуры героев басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

Новые арт-объекты сделаны из металлического каркаса и стеклопластика, а снаружи покрыты искусственной травой. Благодаря такому решению скульптуры смогут стоять круглый год.

Место уже стало излюбленным у местных жителей и привлекает горожан для игр и фотосессий.

Отметим, скульптуры персонажей к 400-летию города сделал пенсионер Владимир Болтухин.

Фото: "Вести-Кузбасс"