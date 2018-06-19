В Новокузнецке появились слон и моська

В сквере Авиаторов в южной столице Кузбасса установили скульптуры героев басни Ивана Крылова «Слон и Моська».
Новые арт-объекты сделаны из металлического каркаса и стеклопластика, а снаружи покрыты искусственной травой. Благодаря такому решению скульптуры смогут стоять круглый год.
Место уже стало излюбленным у местных жителей и привлекает горожан для игр и фотосессий.
Отметим, скульптуры персонажей к 400-летию города сделал пенсионер Владимир Болтухин.
Фото: "Вести-Кузбасс"
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