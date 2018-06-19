Власти Кемерова рассказали о ходе ремонта аварийного дома на Островского

Напомним, 8 июня по стенам дома №27 по улице Н. Островского пошли трещины и просел пол. Часть жильцов до сих пор не пускают в квартиры.

В городской администрации рассказали, какие работы проводятся в доме. Так, уже завершен монтаж усиливающей конструкции. Под межэтажное перекрытие первого этажа и подвала заведен металлический ригель, теперь специалистам предстоит в течение суток следить за динамическими показателями.

«Если всё будет стабильно, то можно приступить к обследованию всего конструктива 10 подъезда. После этого будет принято решение о дальнейших действиях», - пояснили в мэрии Кемерова.

Стоит отметить, что в 2013 году у этого дома обрушилась декоративная башня. Сейчас ситуация с домом №27 по улице Николая Островского находится на контроле городских и региональных властей.

Фото: stoboy.ru