В мэрии Кемерова сообщили, какие дороги частного сектора отремонтируют в 2018 году

В перечень включены дороги частного сектора ж. р. Ягуновка, Пионер, а также Центрального, Заводского, Кировского и Рудничного районов города.

В 2018 году запланированы ремонтные работы на 100 улицах частного сектора города. 85 из них выполнят в сколе, 15 – в щебёночном исполнении. С подробным списком можно ознакомится ЗДЕСЬ.

Напомним, ремонт дорог будет проведен в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Отметим, что сейчас в столице Кузбасса дорожный ремонт ведётся на 20 участках улично-дорожной сети.