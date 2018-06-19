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В мэрии Кемерова сообщили, какие дороги частного сектора отремонтируют в 2018 году

19 июня 2018 в 15:34

В перечень включены дороги частного сектора ж. р. Ягуновка, Пионер, а также Центрального, Заводского, Кировского и Рудничного районов города.

В 2018 году запланированы ремонтные работы на 100 улицах частного сектора города. 85 из них выполнят в сколе, 15 – в щебёночном исполнении. С подробным списком можно ознакомится ЗДЕСЬ.

Напомним, ремонт дорог будет проведен в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Отметим, что сейчас в столице Кузбасса дорожный ремонт ведётся на 20 участках улично-дорожной сети.


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