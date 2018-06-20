Предпринимателям сгоревшей «Зимней вишни» выплатят субсидии

Пострадавшие кемеровские бизнесмены получат по 100 тысяч рублей.

Согласно ранее опубликованным данным, в сгоревшем 25 марта ТРК было 120 арендаторов, 38 из них полностью потеряли свое имущество. Как сообщили в региональном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, пострадавшим предпринимателям выплатят субсидию в размере 100 тысяч рублей. Деньги для выплаты пострадавшим бизнесменам выделят из областного бюджета.

«Субсидия будет предоставляться официально зарегистрированным субъектам малого, среднего предпринимательства, которые по состоянию на 25 марта 2018 года вели предпринимательскую деятельность в торговом центре «Зимняя вишня» и пострадали в результате пожара», - уточнили в департаменте.

Для того чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области. Документы принимаются до 1 сентября 2018 года.

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области