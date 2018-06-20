Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Предпринимателям сгоревшей «Зимней вишни» выпла...

Предпринимателям сгоревшей «Зимней вишни» выплатят субсидии

20 июня 2018 в 10:10

Пострадавшие кемеровские бизнесмены получат по 100 тысяч рублей.

Согласно ранее опубликованным данным, в сгоревшем 25 марта ТРК было 120 арендаторов, 38 из них полностью потеряли свое имущество. Как сообщили в региональном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, пострадавшим предпринимателям выплатят субсидию в размере 100 тысяч рублей. Деньги для выплаты пострадавшим бизнесменам выделят из областного бюджета.

«Субсидия будет предоставляться официально зарегистрированным субъектам малого, среднего предпринимательства, которые по состоянию на 25 марта 2018 года вели предпринимательскую деятельность в торговом центре «Зимняя вишня» и пострадали в результате пожара», - уточнили в департаменте.

Для того чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области. Документы принимаются до 1 сентября 2018 года.

 

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области


Читайте также

Content 52024750 7444 11e8 862c 43334a6a9c3c
В Кемерове на бульваре Строителей изменится схема движения
Content 0 11bdae bf157ffb xl
День шахтёра впервые проведут не на площади Советов
Content dfea52805b3a
На вокзале в Новокузнецке открыли тренажёрный зал
Content
Кузбассовец до смерти избил не слишком вежливого соседа

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?