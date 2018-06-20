Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемеровчане поделились фотографиями последствий...

Кемеровчане поделились фотографиями последствий грозы

20 июня 2018 в 11:23

Во вторник, 19 июня, в Кемерове прошел дождь и поднялся сильный ветер. Стихия не прошла бесследно для города.

Так, на Кузнецком дерево упало прямо на автомобиль, на улице рабочей – на жилой дом. В последнем случае пострадали опоры ЛЭП, также на время перестали работать светофоры на близлежащем перекрестке.

Пользователи интернета поделились фото последствий сильного ветра в одной из соцсетей.

Напомним, ранее в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе.

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово", "Инцидент Кемерово"


Читайте также

Content
На Кузбасской трассе загорелся грузовик (видео)
Content 52024750 7444 11e8 862c 43334a6a9c3c
В Кемерове на бульваре Строителей изменится схема движения
Content 0 11bdae bf157ffb xl
День шахтёра впервые проведут не на площади Советов
Content dfea52805b3a
На вокзале в Новокузнецке открыли тренажёрный зал

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?