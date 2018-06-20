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На Кузбасской трассе загорелся грузовик (видео)

20 июня 2018 в 11:43

У автомобиля выгорела кабина, моторный отсек и прицеп.

Возгорание произошло 19 июня в Крапивинском районе. На 143 км трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» загорелся КамАЗ.

К ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и одна единица техники, известно, что на момент прибытия спасателей кабина грузовика горела открытым пламенем.

«В результате у автомобиля выгорели моторный отсек, салон, кабина и прицеп», - сообщили о последствиях в ГУ МЧС Кузбасса.

Предварительной причиной возгорания названа неисправность электрооборудования.

 

Фото, видео: vk.com / "Регион-42 Кемерово"


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