На Кузбасской трассе загорелся грузовик (видео)

У автомобиля выгорела кабина, моторный отсек и прицеп.

Возгорание произошло 19 июня в Крапивинском районе. На 143 км трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» загорелся КамАЗ.

К ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и одна единица техники, известно, что на момент прибытия спасателей кабина грузовика горела открытым пламенем.

«В результате у автомобиля выгорели моторный отсек, салон, кабина и прицеп», - сообщили о последствиях в ГУ МЧС Кузбасса.

Предварительной причиной возгорания названа неисправность электрооборудования.

Фото, видео: vk.com / "Регион-42 Кемерово"