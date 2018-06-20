В Кемерове на бульваре Строителей изменится схема движения

Это связано с тем, что 21 июня дорожники начнут укладывать асфальтобетон на участке дороги.
В столице Кузбасса изменится схема проезда участка бульвара Строителей, на котором идёт ремонт. Напомним, это участок дороги от 40-ого до 46-ого домов. Пока для движения транспорта закрыт тот отрезок дороги, который находится около бульварной части. Отрезок возле домов открыт.
«21 июня подрядчик приступит к укладке асфальтобетона. После этого отремонтированный участок откроют для движения, а тот, который находится возле домов – закроют для ремонта», - сообщили в мэрии города.
После того, как будут уложены нижние слои асфальта, на отремонтированном участке откроют движение. Далее дорожники перейдут к ремонту участка по стороне домов № 40, 42, 44 и 46.
Об изменении схемы проезда ремонтируемого участка автомобилистов предупредят временные дорожные знаки и разметка.
Фото: администрация Кемерова
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