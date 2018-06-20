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День шахтёра впервые проведут не на площади Советов

20 июня 2018 в 13:27

В качестве площадке для празднования рассматривается в том числе бульвар Строителей.

В 2018 году День шахтёра в Кемерове впервые могут провести не на площади Советов. Власти города рассматривают несколько площадок для проведения основных праздничных мероприятий.

«Речь идёт о верхней части бульвара Строителей, территории рядом с ТРК «Лапландия», а также Южном», – рассказали в мэрии.

Информации о том, где пройдёт традиционный салют в случае переноса места празднования, пока нет.


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