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На вокзале в Новокузнецке открыли тренажёрный зал

20 июня 2018 в 15:37

В южной столице Кузбасса на железнодорожном вокзале дальнего следования открыли тренажёрный зал для клиентов комнат отдыха. Бесплатная услуга доступна постояльцам круглосуточно.

«В зале площадью более 40 кв. м установлены спортивное снаряжение и тренажёры: беговая дорожка, турник, гантели, гири, штанги», - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, для удобства пассажиров в прошлом году здесь открыли два бюджетных хостела на базе вокзальной гостиницы, оборудовали комнаты приёма пищи и дополнительную санитарную комнату в зале повышенной комфортности.


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