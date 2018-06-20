На вокзале в Новокузнецке открыли тренажёрный зал

В южной столице Кузбасса на железнодорожном вокзале дальнего следования открыли тренажёрный зал для клиентов комнат отдыха. Бесплатная услуга доступна постояльцам круглосуточно.

«В зале площадью более 40 кв. м установлены спортивное снаряжение и тренажёры: беговая дорожка, турник, гантели, гири, штанги», - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, для удобства пассажиров в прошлом году здесь открыли два бюджетных хостела на базе вокзальной гостиницы, оборудовали комнаты приёма пищи и дополнительную санитарную комнату в зале повышенной комфортности.