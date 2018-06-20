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Кузбассовец до смерти избил не слишком вежливого соседа

20 июня 2018 в 17:16

Жителя Яшкинского района приговорили к пяти годам десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он до смерти избил соседа.

Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он встретил соседа, который не захотел с ним поздороваться. При этом потерпевший оскорбил знакомого. Кузбассовец разозлился и решил проучить обидчика. Избив его, он ушел домой, а тот, в свою очередь, зашел в дом и лег на кровать.

«Утром родственники обнаружили его без признаков жизни. Позже эксперты установят, что мужчине была причинена черепно-мозговая травма», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Осужденный пытался убедить следователей, что совершил преступление, обороняясь. Однако эксперты опровергли доводы и доказали вину.


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