В Новокузнецке на одном из домов появится портрет Высоцкого

Арт-подарок посвящен 80-летию Владимира Высоцкого и 400-летию южной столицы Кузбасса.

В Новокузнецке продолжается долгосрочный граффити-проект. Теперь в самом центре города появится портрет актёра, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Работы на фасаде дома №17 по улице Кирова выполнит художник из Барнаула.

Граффити-портрет откроют 29 июня в 16 часов.

Напомним, на улицах города уже можно увидеть портреты поэта Владимира Маяковского, писателя Фёдора Достоевского и академика Ивана Бардина.

Фото: novokuznetsk.ru