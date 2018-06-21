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Кемеровчанин получил срок за посылку из Гонконга

21 июня 2018 в 11:24

Мужчина занимался контрабандой синтетических наркотиков.

Установлено, что 48-летний кемеровчанин заказал 20 граммов «соли» у неизвестного продавца из Гонконга. После того, как он перечислил 300 долларов, международное отправление направили в Кемерово с сокрытием таможенного контроля. Однако информация о контрабанде стала известна сотрудникам Кемеровской таможни и Кузбасской транспортной полиции.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела. Примечательно, что задержанный свою вину не признал – он утверждал, что не заказывал посылку и не знал о ее содержимом. Опровергнуть версию помогла переписка подсудимого с продавцом.

Стоит отметить, что ранее кемеровчанин уже был судим за незаконный оборот наркотиков и совершил новое преступление в период неотбытого наказания. На это раз суд приговорил его к 8 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.


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