В Кемерове на набережной Кировского района появится велодорожка

Длина дорожки для велосипедистов составит 750 метров.

Напомним, ремонтные работы на набережной Кировского района в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Набережную планируется реконструировать. Здесь обновят парковую зону, установят игровые и спортивные площадки, обустроят памп-трек, две велопарковки. Также появится велодорожка длиной 750 метров.

На данный момент специалисты ремонтируют парапет и пешеходную дорожку.

Фото: администрация Кемерова