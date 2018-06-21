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В Кемерове на набережной Кировского района появится велодорожка

21 июня 2018 в 14:34

Длина дорожки для велосипедистов составит 750 метров.

Напомним, ремонтные работы на набережной Кировского района в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Набережную планируется реконструировать. Здесь обновят парковую зону, установят игровые и спортивные площадки, обустроят памп-трек, две велопарковки. Также появится велодорожка длиной 750 метров.

На данный момент специалисты ремонтируют парапет и пешеходную дорожку.

 

 

 

Фото: администрация Кемерова


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