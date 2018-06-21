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В Кузбассе с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию

21 июня 2018 в 15:40

Для городского населения тариф увеличится на 9 копеек - до 2,30 руб./кВт·ч.

С 1 июля 2018 года в Кузбассе вырастут тарифы на электроэнергию. Согласно постановлению региональной энергетической комиссией Кемеровской области, для городского населения тариф с 2,21 увеличится до 2,30 руб./кВт·ч. Такие же цифры утверждены для кузбассовцев, проживающих в населённых пунктах, а также для садоводческих, огороднических или некоммерческих объединений.

Одноставочный тариф достигнет 3,28 руб./кВт·ч. Напомним, сейчас этот показатель составляет 3,15 руб./кВт·ч.


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