Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецке годовалая девочка упала с пятого...

В Новокузнецке годовалая девочка упала с пятого этажа: малышка погибла

21 июня 2018 в 16:09

Несчастный случай произошёл 20 июня около 22:00.

«Пока мать девочки занималась домашними делами, оставшийся без присмотра ребёнок забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку. Женщина не успела поймать дочь: последняя выпала из окна вместе с москитной сеткой», - сообщили в областном СУ СК РФ.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Спасти девочку медикам не удалось, в 23:20 была зафиксирована ее смерь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам проверки. В ведомстве отметили, что семья погибшей характеризуется положительно.


Читайте также

Content
В Новокузнецке на одном из домов появится портрет Высоцкого
Content prigovor
Кемеровчанин получил срок за посылку из Гонконга
Content 41dffd10 7520 11e8 a0b1 2f375b9553b0
В Кемерове на набережной Кировского района появится велодорожка
Content 3e4bbae33eb46663eb16e58461628277 xl
В Кузбассе с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?