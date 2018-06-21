В Новокузнецке годовалая девочка упала с пятого этажа: малышка погибла

Несчастный случай произошёл 20 июня около 22:00.

«Пока мать девочки занималась домашними делами, оставшийся без присмотра ребёнок забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку. Женщина не успела поймать дочь: последняя выпала из окна вместе с москитной сеткой», - сообщили в областном СУ СК РФ.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Спасти девочку медикам не удалось, в 23:20 была зафиксирована ее смерь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам проверки. В ведомстве отметили, что семья погибшей характеризуется положительно.