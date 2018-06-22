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Назначен новый председатель кузбасского избиркома

22 июня 2018 в 09:22

Им стал бывший глава избирательной комиссии Кемерова Пётр Батырев.

Напомним, в начале июня председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов ушёл в отставку, он занимал должность с 2011 года.

21 июня в избирательной комиссии Кузбасса выбрали нового председателя. Участники единогласно поддержали кандидатуру Петра Батырева.

Пётр Батырев с 2012 года руководил избирательной комиссией Кемерова. Он вошёл в состав избирательной комиссии Кемеровской области по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

«На заседании ЦИК России 20 июня 2018 года кандидатура Петра Евгеньевича была предложена для назначения на должность председателя», - рассказали в областном избиркоме.

Фото: ik.kemerovo.ru


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