В Кемеровской области откроются 10 заправок для электромобилей

Сейчас в регионе действует только одна ЭЗС, она работает с октября 2017 года. В ближайшее время планируется открытие еще десятка заправок.

«В скором времени планируется установить ещё пять таких ЭЗС в областном центре, такое же количество появится и в Новокузнецке», – сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК-Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС».

Отмечается, что новые ЭЗС будут поддерживать высокоскоростную зарядку, как и та, которая уже действует в Кемерове.