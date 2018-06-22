Пожилая кемеровчанка получит 100 тысяч рублей за падение в автобусе

Водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать ДТП с «легковушкой», однако в результате был причинен тяжкий вред здоровью 73-летней пассажирке.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. По данным областной прокуратуры, мужчина за рулём «Лады» перестроился на полосу, по которой ехал автобус. Водителю автобуса пришлось применить экстренное торможение, из-за чего находившаяся в салоне пенсионерка упала и получила закрытую травму руки.

«Женщине, в том числе в силу возраста, понадобилось продолжительное время на восстановление», - уточнили в ведомстве.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру. В итоге суд постановил взыскать с пассажирского предприятия, которое владеет автобусом, и водителя «легковушки» компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.