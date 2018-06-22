Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Пожилая кемеровчанка получит 100 тысяч рублей з...

Пожилая кемеровчанка получит 100 тысяч рублей за падение в автобусе

22 июня 2018 в 11:44

Водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать ДТП с «легковушкой», однако в результате был причинен тяжкий вред здоровью 73-летней пассажирке.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. По данным областной прокуратуры, мужчина за рулём «Лады» перестроился на полосу, по которой ехал автобус. Водителю автобуса пришлось применить экстренное торможение, из-за чего находившаяся в салоне пенсионерка упала и получила закрытую травму руки.

«Женщине, в том числе в силу возраста, понадобилось продолжительное время на восстановление», - уточнили в ведомстве.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру. В итоге суд постановил взыскать с пассажирского предприятия, которое владеет автобусом, и водителя «легковушки» компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.


Читайте также

Content nissan leaf ecotricity
В Кемеровской области откроются 10 заправок для электромобилей
Content 1eb9129bb56f6a634247e25e7f1e3a2e
На Беловском водохранилище обнаружено тело мужчины
Content
Крупный пожар произошел в Ленинском районе Кемерова (видео)
Content regnum picture 144984127042229 normal
Психически больной новокузнечанин издевался над ребёнком, убил соседа и сджёг дом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?