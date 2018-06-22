Крупный пожар произошел в Ленинском районе Кемерова (видео)

Сегодня, 22 июня, рядом с улицей Тухачевского и Терешковой произошёл крупный пожар на открытой площадке рядом с цехом по производству резиновой крошки.
«Открытое горение рядом с цехом по производству резиновой крошки было ликвидировано в 15:03. Пострадавших и погибших нет», – сообщили в МЧС Кузбасса.
В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара. По предварительным данным, распространения огня на рядом стоящие здания не было.
Фото: vk.com / "Инцидент Кемерово"
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