Психически больной новокузнечанин издевался над ребёнком, убил соседа и сджёг дом

Как сообщили в областном СУ СК РФ, 54-летний житель южной столицы Кузбасса избивал и издевался над 10-летним сыном своей знакомой, а также убил соседа и поджёг дом.

Установлено, что мужчина издевался над ребёнком по малозначительным и надуманным поводам – избивал мальчика, обливал его холодной водой или удерживал в ванной.

Также в декабре 2017 года он поругался с соседом, который привёз к себе домой работника без определённого места жительства.

«Сначала злоумышленник избил пострадавшего, а затем напал на мужчину с колюще-режущим предметом. Предмет, которым была нанесена травма, не установлен. Потерпевший скончался от удара в грудь», - сообщили в ведомстве.

Заметая следы убийства, обвиняемый поджёг дом с телом погибшего. Во время пожара был также повреждён дорогостоящий автомобиль, стоявший рядом со зданием.

Примечательно, что во время предварительного следствия в доме у больного шизофренией нашли револьвер с патронами. Он был признан невменяемым. Экспертиза показала, что в момент совершения преступлений он не отдавал отчёт своим действиям, потому в ближайшее время суд примет решение о применении в отношении кузбассовца принудительных мер медицинского характера.