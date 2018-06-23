В Кемерове помогли шестилетнему мальчику, начавшему тонуть в Красном озере

Происшествие случилось вчера вечером на Красном озере в Кемерове. 6-летний мальчик плавал один. Уплыв далеко от берега, парнишка ослаб, и у него не было сил вернуться.

Спасатели вовремя заметили ребенка, доплыли к нему и доставили к берегу. После этого спасатели рассказали ребенку о безопасном поведении на воде. А вот почему мальчик отдыхал без присмотра родителей, выяснит комиссия по делам несовершеннолетних.

Фото: администрация г. Кемерово