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В Кемерове помогли шестилетнему мальчику, начавшему тонуть в Красном озере

23 июня 2018 в 18:12

Происшествие случилось вчера вечером на Красном озере в Кемерове. 6-летний мальчик плавал один. Уплыв далеко от берега, парнишка ослаб, и у него не было сил вернуться.

Спасатели вовремя заметили ребенка, доплыли к нему и доставили к берегу. После этого спасатели рассказали ребенку о безопасном поведении на воде. А вот почему мальчик отдыхал без присмотра родителей, выяснит комиссия по делам несовершеннолетних.

Фото: администрация г. Кемерово


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