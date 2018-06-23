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В Кузбассе найдено тело мальчика, который, предположительно, погиб от удара током в Мысках

23 июня 2018 в 18:30

Труп мальчика обнаружен в Томи неподалеку от южной столицы Кузбасса.

Следователи предполагают, что это может быть подросток, который погиб в Мысках от удара током из высоковольтного провода, за который схватился мальчик. Тогда он упал сначала на рельсы, а затем в реку. Водолазам не удалось сразу обнаружить труп.

Однако тело сильно повреждено от длительного нахождения в воде. Опознать его наверняка родители не смогли, поэтому назначена генетическая экспертиза, которая подтвердить или опровергнет предположения.


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