В Кузбассе найдено тело мальчика, который, предположительно, погиб от удара током в Мысках

Труп мальчика обнаружен в Томи неподалеку от южной столицы Кузбасса.

Следователи предполагают, что это может быть подросток, который погиб в Мысках от удара током из высоковольтного провода, за который схватился мальчик. Тогда он упал сначала на рельсы, а затем в реку. Водолазам не удалось сразу обнаружить труп.

Однако тело сильно повреждено от длительного нахождения в воде. Опознать его наверняка родители не смогли, поэтому назначена генетическая экспертиза, которая подтвердить или опровергнет предположения.