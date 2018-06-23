Кемеровчанка оштрафована за публикацию запрещенной музыкальной композиции

В областной столице местная жительница поделилась в соцсети музыкальным треком, который ей нравился. Однако выяснилось, что песнят группы «Грот» «Дым» в РФ запрещена, т.к. включена в список экстремистских произведений.

После того как правоохранители выявили этот факт, трек из соцсети был удален. В отношении кемеровчанки, которая «залила» его в сеть, составлен административный протокол. По решению суда, она заплатит штраф в размере 1000 рублей.