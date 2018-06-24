За сутки в регионе утонули три человека

Вчера в Кузбассе произошло три происшествия на воде со смертельным исходом. В областной столице на Красном озере погиб мужчина. 41-летний местный житель отдыхал у воды с друзьями и пошел купаться. В один момент он скрылся под водой. Друзья сразу сообщили о произошедшем спасателям. Позже водолазы нашли труп.

Еще одно происшествие произошло в затопленном карьере в Новокузнецком районе. Там погиб 59-летний мужчина.

В Таштаголе на воде погибла женщина 39 лет.