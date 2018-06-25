В Кузбассе пассажирский автобус въехал в частный дом

О происшествии сообщили очевидцы в соцсети. Автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Юрга – Кемерово, в Топкинском районе съехал с проезжей части и протаранил дом.
Как рассказывают очевидцы произошедшего, у автобуса лопнуло колесо. Именно поэтому транспортное средство въехало на территорию частного дома.
Также очевидцы сообщили, что в аварии, к счастью, никто не пострадал. Официальной информации о происшествии нет, обстоятельства выясняются.
Фото: Вконтакте
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