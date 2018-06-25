В Новокузнецке не выдано разрешение на митинг против пенсионной реформы

В южной столице Кузбасса активисты подали заявку в горадминистрацию о проведении митинга. Он должен был быть посвящен повышению размера НДС, цен на бензиновое топливо и возраста выхода на пенсию. Митинг был запланирован на 1 июля.

Предполагаемых мест проведения мероприятия было четыре. Три из них – Театральная площадь, площади Маяковского и Общественных мероприятий – являются собственностью администрации города. Представители ее митингующим отказали.

Площадь Побед – еще одна из предполагаемых площадок – принадлежит «Евраз ЗСМК». На предприятии митингующим также отказали.

Активисты заявляют, что будут обжаловать эти отказы.