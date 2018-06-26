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В Новокузнецке из-под земли забил «фонтан» из воды и камней

26 июня 2018 в 09:34

Инцидент произошел вечером 25 июня на улице Кирова в Новокузнецке. Здесь проводились гидравлические испытания на тепловых сетях и во время работ напротив ТРЦ «Сити-Молл» произошёл порыв с выходом воды на поверхность.

«Причиной произошедшего стало несоблюдение необходимых мер безопасности. В частности, не был составлен предварительный план технических работ, не осмотрена рабочая территория на отсутствие автотранспорта и произведено её ограждение», - сообщили в администрации южной столицы Кузбасса.

Известно, что «фонтан» из воды и камней повредил несколько автомобилей. В настоящее время специалисты оценивают причинённый ущерб для возмещения пострадавшим.

 

Фото: администрация Новокузнецка


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