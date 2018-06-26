Сергей Цивилёв встретился с Владимиром Путиным

Врио губернатора Кузбасса рассказал президенту о планах развития региона и озвучил ряд просьб. В свою очередь, Владимир Путин пообещал помочь жителям Кемеровской области в реализации социально-значимых проектов.

Так, Сергей Цивилев рассказал о планах развития области и отметил, что развитие бизнеса и доступной среды для наших граждан сдерживает развитие аэропорта города Кемерово. Взлетная полоса находится в крайне тяжелом состоянии, также ему необходима реконструкция в целом и замена навигационного оборудования.

«Без решения этого вопроса не можем дальше развивать аэропорт. Поэтому просим вас дать указания о выделении денежных средств на реконструкцию в размере 1,72 миллиарда рублей», - попросил глава региона.

Также он попросил возобновить финансирование приостановленного строительства больницы в Междуреченске и выделить 160 автобусов в текущем году и еще 100 - в следующем для перевозки школьников.

«Кроме того, мы решаем задачу создания в Кузбассе культурного центра Сибири, — продолжил Цивилёв. — Это строительство Кемеровской сцены Государственного Мариинского академического театра, строительство виртуального кинозала, строительство здания для работы с одаренными детьми, гостиниц для приезжающих артистов и, конечно же, жилья для тех, кто будет трудиться в этом центре. Это очень нам поможет. Жители Кузбасса этого очень сильно ждут».

Далее врио главы региона попросил помочь с капремонтом школы, которая находится рядом с "Зимней вишней", и приобретением 8 передвижных и одного стационарного флюорографов для решения проблемы туберкулеза в области.

«Перечень большой, но, собственно говоря, и область немаленькая, поэтому позанимаемся всеми вопросами, - прокомментировал просьбы Владимир Путин - Что касается школьных автобусов, у нас программа есть, но нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации».

Также президент пообещал решить вопрос с больницей в Междуреченске и культурным центром.