В аэропорту Кемерова пассажиров угощали просроченными бутербродами

Кемеровской транспортной прокуратурой по обращению заявителя проведена проверка исполнения требований Закона «О защите прав потребителей» при оказании услуг общественного питания ООО «Континент» в международном аэропорту Кемерово.

«В ходе проверки выявлены факты изготовления бутербродов из продуктов с истекшим сроком годности, поступающих на реализацию в кафе в аэропорту», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Продукцию изъяли и уничтожили. В итоге трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, в отношении двух возбудили административные производства по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов).

Кроме того, были нарушения, касающиеся хранения продуктов - они находились в таре без маркировки с указанием даты изготовления и сроков годности. По итогам проверки прокуратура потребовала от директора фирмы устранить выявленные нарушения.