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Кузбассовцам предлагают оценить качество дорожных ремонтов

26 июня 2018 в 15:47

Как рассказали в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, жители Кемерова и Новокузнецка смогут оценить реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в области посредством голосования в соцсети «ВКонтакте».

«Особенность проекта – общественный контроль. Такие исследования показывают, чему сейчас нужно уделить пристальное внимание», – пояснили в департаменте.

В областной администрации отметили, что группы в популярной соцсети стали эффективной «обратной связью» с кузбассовцами.

Проголосовать можно будет до 30 июня по ссылке в Кемерове и Новокузнецке.


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