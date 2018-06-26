Кузбассовцам предлагают оценить качество дорожных ремонтов

Как рассказали в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, жители Кемерова и Новокузнецка смогут оценить реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в области посредством голосования в соцсети «ВКонтакте».

«Особенность проекта – общественный контроль. Такие исследования показывают, чему сейчас нужно уделить пристальное внимание», – пояснили в департаменте.

В областной администрации отметили, что группы в популярной соцсети стали эффективной «обратной связью» с кузбассовцами.

Проголосовать можно будет до 30 июня по ссылке в Кемерове и Новокузнецке.