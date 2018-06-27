Сергей Цивилёв попросил кузбассовцев прислать ему вопросы, направленные на «Прямую линию» президенту

Врио губернатора Кемеровской области призвал направить ему вопросы, которые не прозвучали в эфире «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

«Я принял решение обратиться с просьбой направить мне все обращения, которые вы отправляли на прямую линию. (…) На каждое обращение должен быть дан исчерпывающий ответ. Для каждой проблемы необходимо найти решение. В ближайшее время должны быть даны соответствующие поручения», - написал Сергей Цивилёв на своей странице во «ВКонтакте».

Для выполнения этих задач Цивилёв планирует создать рабочую группу, которая будет выезжать на места и заниматься поиском решения проблем. Работа этой группы будет на личном контроле Цивилёва.