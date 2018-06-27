Беловчанин около года скрывался от близких в церковном приходе

В мае 2017 года отец пропавшего не смог найти сына самостоятельно и поэтому обратился к правоохранителям.

По горячим следам установить местонахождение мужчины не удалось. Поиски осложнялись тем, что беловчанин ранее уже уходил из дома и имел обыкновение представляться вымышленным именем и вести отшельнический образ жизни.

После года поисков 31-летнего кузбассовца нашли в церковном приходе в Кемерове.

«Мужчину доставили обратно в Белово. Сейчас правоохранители устанавливают, где он находился в течение года», - сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.