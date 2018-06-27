Кемеровчанка ушла сдавать экзамен и пропала

Полиция Кемерова разыскивает 18-летнюю местную жительницу Алису Дорогову. Вчера, 26 июня, около 8:00 девушка уехала из дома сдавать экзамен в КузГТУ и до сих пор не вернулась.

Особые приметы пропавшей: тёмно-русые волосы, тёмно-карие глаза, рост 160 см. В день пропажи она была одета в светлую футболку голубого или бежевого цвета, тёмно-синие джинсы с завышенной талией с широким поясом, синие кроссовки с красной окантовкой. При себе имела паспорт, зачётную книжку КузГТУ, кожаный чёрный рюкзак, на лямке которого находилась ленточка-триколор, а также мобильный телефон в синем корпусе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алисы, просят сообщить по телефонам:

02, 8 (3842) 390-711, 8 (3842) 390-715 – дежурная часть УМВД России по г. Кемерово;

8 (3842) 390-721, 8 (3842) 390-724 – отдел уголовного розыска УВД России по г. Кемерово;

8 (3842) 32-10-55 – дежурная часть отдела полиции «Ягуновский» УМВД России по г. Кемерово.

Анонимность гарантируется!

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области