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В аэропорту Кемерова пассажиры опоздали на рейс из-за ошибки справочной

27 июня 2018 в 14:05

В Кемерове проведена проверка по факту обращения трёх человек, опоздавших на рейс в аэропорту им. А.А. Леонова. Как выяснилось, работник справочной по ошибке передал звонившим информацию о другом рейсе.

26 мая 2018 года были плохие погодные условия, и семья решила уточнить информацию о времени вылета их рейса. В ходе телефонного разговора диспетчер сообщила пассажирам о том, что рейс задержится. Однако задержки не было, рейс вылетел по расписанию.

«В итоге пассажирам пришлось покупать новые авиабилеты на другой рейс за свой счёт», - сообщили в пресс-службе Западной-Сибирской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки генеральному директору ООО «МАК им. А.А. Леонова» было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении двух должностных лиц аэропорта возбуждены дела об административных правонарушениях.


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