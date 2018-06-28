Кемеровчане делятся фотографиями последствий ночной грозы

Поздно вечером 27 июня в областной столице Кузбасса началась сильная гроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром.

Последствиями разгула стихии кемеровчане поделились в соцсетях. В основном от ветра пострадал Ленинский район. Так, во дворе дома №29 по улице Волгоградская сильный ветер повалил дерево: оно упало на припаркованную иномарку. Возле дома №3 по проспекту Ленинградскому на припаркованную машину упал клен.

Деревья повалило также на Спортивной, Соборной, немного пострадал центр и улица Весенняя. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: vk.com/auto_42