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Кемеровчане делятся фотографиями последствий ночной грозы

28 июня 2018 в 09:34

Поздно вечером 27 июня в областной столице Кузбасса началась сильная гроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром.

Последствиями разгула стихии кемеровчане поделились в соцсетях. В основном от ветра пострадал Ленинский район. Так, во дворе дома №29 по улице Волгоградская сильный ветер повалил дерево: оно упало на припаркованную иномарку. Возле дома №3 по проспекту Ленинградскому на припаркованную машину упал клен.

Деревья повалило также на Спортивной, Соборной, немного пострадал центр и улица Весенняя. По предварительным данным, пострадавших нет.

 

Фото: vk.com/auto_42

 


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