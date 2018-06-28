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В Кемерове на два дня закроют трамвайный маршрут №10

28 июня 2018 в 09:55

С 20:00 29 июня до 06:00 2 июля в Кемерове из-за ремонтных работ закроют трамвайный маршрут №10, а движение троллейбусного маршрута №12 организуют до перекрёстка Терешковой и Шахтёров.

Также в районе дома №38А на проспекте Шахтеров изменят схему движения.

«Движение автобусных маршрутов будет осуществляться следующим образом: просп. Шахтёров, Тульский переулок, ул. Институтская, ул. Цимлянская, просп. Шахтёров в прямом и обратном направлениях», - сообщили в УЕЗТУ.

Движение маршрутов осуществляющих заезд в Кардиологический центр будет осуществляться:

№61 «Остановка «ул. Суворова» – Кардиоцентр  — 11 ГРБ» в прямом направлении от остановки «ул. Суворова» до Кардиологического центра по маршруту и далее — Сосновый бульвар, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, Тульский переулок, ул. Институтская, ул. Цимлянская, просп. Шахтеров и далее по маршруту.

В обратном направлении: от 11 ГРБ по маршруту и далее просп. Шахтеров, ул. Цимлянская, ул. Институтская, Тульский переулок, просп. Шахтеров и далее по маршруту.

№66 «Кирзавод – Кардиоцентр – остановка «Училище № 77» от Кирзавода  до Кардиологического центра по маршруту и далее — Сосновый бульвар, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, Тульский переулок, ул. Институтская, ул. Цимлянская, просп. Шахтеров и далее по маршруту в направлении Кирзавода.

№127т «Железнодорожный вокзал – Кардиоцентр – пос. Боровой»  от железнодорожного вокзала до Кардиологического центра по маршруту и далее — Сосновый бульвар, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, Тульский переулок, ул. Институтская, ул. Цимлянская, просп. Шахтеров и далее по маршруту.

В обратном направлении: из пос. Боровой по маршруту и далее — просп. Шахтеров, ул. Цимлянская, ул. Институтская, Тульский переулок, просп. Шахтеров и далее по маршруту.


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