Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецке из окна больницы выпал пациент

В Новокузнецке из окна больницы выпал пациент

28 июня 2018 в 12:25

Инцидент произошел в поликлинике № 5. Пациент учреждения выпал из окна, расположенного в коридоре терапевтического отделения.

Выяснилось, что пострадавшим оказался 23-летний местный житель, который пришёл в поликлинику на лечение. В результате молодой человек остался жив, однако получил различные травмы м был доставлен в больницу № 1.

В настоящее время выясняется тяжесть полученных травм выясняется. По факту несчастного случая проводится проверка.


Читайте также

Content
Арт-объект к 400-летию города установили в Новокузнецке
Content 1
В Кемерове найдено тело 18-летней пропавшей девочки
Content
В Кемерове на бульваре Строителей горела многоэтажка
Content
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела Алисы Дороговой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?