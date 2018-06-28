В Новокузнецке из окна больницы выпал пациент

Инцидент произошел в поликлинике № 5. Пациент учреждения выпал из окна, расположенного в коридоре терапевтического отделения.

Выяснилось, что пострадавшим оказался 23-летний местный житель, который пришёл в поликлинику на лечение. В результате молодой человек остался жив, однако получил различные травмы м был доставлен в больницу № 1.

В настоящее время выясняется тяжесть полученных травм выясняется. По факту несчастного случая проводится проверка.