Номер телефона предложили приравнять к паспорту

В случае окончательного принятия решения, номер мобильного телефона можно будет использовать в качестве удостоверения личности.

В целом новый проект правительства РФ предлагает ввести несколько идентификаторов - биометрические и дактилоскопические данные, электронная подпись, а также номер мобильного телефона. По мнению инициаторов, идентификация по номеру телефона могла бы помочь цифровому бизнесу, который требует от клиентов ввода паспортных данных или предоставления скана паспорта.

Идею уже поддержали два крупных оператора - «Мегафон» и МТС. А вот в «Вымпелкоме» отметили, что законопроект нужно серьёзно доработать.

Фото: архив "С тобой"