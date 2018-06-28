Арт-объект к 400-летию города установили в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса установили памятную композицию «Я люблю Новокузнецк», посвященную юбилею города. Арт-объект расположен на улице Тольятти, 27.

«Композиция высотой около двух метров изготовлена на одном из местных предприятий. Она выполнена из прочного пластика. Идея поставить такой объект появилась ещё в марте и в итоге воплощена на спонсорские средства», - рассказали в городской администрации.

Авторы идеи надеются, что мини-стела станет и узнаваемым символом Новокузнецка.

Напомним, похожие памятные композиции украсили Кемерово накануне 100-летия города. У кемеровчан они стали излюбленными композициями для селфи.

Фото: администрация Новокузнецка