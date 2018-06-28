Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове найдено тело 18-летней пропавшей дев...

В Кемерове найдено тело 18-летней пропавшей девочки

28 июня 2018 в 14:14

Сотрудники полиции обнаружили тело 18-летней Алисы Дороговой, которая ушла из дома сдавать экзамен в вуз и не вернулась.

Напомним, девушку искали с 26-го июня. В поисках были задействованы 200 сотрудников полиции, привлекались бойцы Росгвардии. Кроме того, девушку искали 100 волонтеров, в том числе волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» и 40 студентов КузГТУ. Вчера, 27 июня, они изучили записи видеокамер, которые установлены по пути от университета, где девушка сдала экзамен, до Кузнецкого моста.

Как рассказали в областном ГУ МВД РФ, в ходе масштабных поисковых мероприятий была получена информация, которая помогла в установлении местонахождения без вести пропавшей.

«В результате обследования поймы реки Томь в районе деревни Пещерка (Кемеровский район) сотрудники полиции обнаружили тело девушки», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области


Читайте также

Content cyigfcfayi4
Номер телефона предложили приравнять к паспорту
Content
Арт-объект к 400-летию города установили в Новокузнецке
Content
В Кемерове на бульваре Строителей горела многоэтажка
Content
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела Алисы Дороговой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?