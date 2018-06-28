В Кемерове найдено тело 18-летней пропавшей девочки

Сотрудники полиции обнаружили тело 18-летней Алисы Дороговой, которая ушла из дома сдавать экзамен в вуз и не вернулась.

Напомним, девушку искали с 26-го июня. В поисках были задействованы 200 сотрудников полиции, привлекались бойцы Росгвардии. Кроме того, девушку искали 100 волонтеров, в том числе волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» и 40 студентов КузГТУ. Вчера, 27 июня, они изучили записи видеокамер, которые установлены по пути от университета, где девушка сдала экзамен, до Кузнецкого моста.

Как рассказали в областном ГУ МВД РФ, в ходе масштабных поисковых мероприятий была получена информация, которая помогла в установлении местонахождения без вести пропавшей.

«В результате обследования поймы реки Томь в районе деревни Пещерка (Кемеровский район) сотрудники полиции обнаружили тело девушки», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области