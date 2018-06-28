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В Кемерове на бульваре Строителей горела многоэтажка

28 июня 2018 в 15:27

Очевидцы происшествия поделились фотографиями в соцсетях. Свидетели рассказали, что загорелась крыша дома. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Оказалось, что на чердаке горел кабель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, обгорело 5 погонных метров кабеля», - уточнили в ведомстве.

На месте работали несколько единиц техники. Известно, что эвакуация людей не проводилась в связи с отсутствием необходимости. Пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

 

 

Фото: vk.com/incident_42


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