В Кемерове на бульваре Строителей горела многоэтажка

Очевидцы происшествия поделились фотографиями в соцсетях. Свидетели рассказали, что загорелась крыша дома. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Оказалось, что на чердаке горел кабель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, обгорело 5 погонных метров кабеля», - уточнили в ведомстве.

На месте работали несколько единиц техники. Известно, что эвакуация людей не проводилась в связи с отсутствием необходимости. Пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Фото: vk.com/incident_42