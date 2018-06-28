В Кемерове на бульваре Строителей горела многоэтажка

Очевидцы происшествия поделились фотографиями в соцсетях. Свидетели рассказали, что загорелась крыша дома. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
«Оказалось, что на чердаке горел кабель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, обгорело 5 погонных метров кабеля», - уточнили в ведомстве.
На месте работали несколько единиц техники. Известно, что эвакуация людей не проводилась в связи с отсутствием необходимости. Пострадавших нет.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Фото: vk.com/incident_42
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