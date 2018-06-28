Следователи начали проверку по факту обнаружения тела Алисы Дороговой

Следственный комитет объявил о начале проверки по факту обнаружения тела пропавшей 18-летней девушки.

Напомним, 26 июня Алиса Дорогова уехала на экзамен в КузГТУ и не вернулась домой. Сегодня 28 июня полиция объявила об обнаружении ее тела в пойме реки Томь.

«На теле нет признаков насильственной смерти. В ближайшее время будет проведена процедура опознания. Потом специалисты назначат судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти погибшей», - сообщили в следственном комитете.

Стоит отметить, что ранее местные СМИ писали, что причиной пропажи студентки могла быть тройка на экзамене. Позже родители девушки опровергли эту информацию. Истинные обстоятельства гибели кемеровчанки планируется установить в рамках доследственной проверки.