Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове пассажиры сломавшегося автобуса неск...

В Кемерове пассажиры сломавшегося автобуса несколько часов ждали помощи на жаре

29 июня 2018 в 09:22

Накануне, 28 июня, на выезде из Кемерова сломался рейсовый автобус №633, направлявшийся в Тисуль.

Пассажирам транспортного средства пришлось более трех часов ждать помощи на солнцепеке.

«Автобус, который ехал за нами, забрал 15 человек. Все остальные сидели на травке, томились на жаре», — рассказали «С тобой» возмущенные пассажиры.

Известно, что в момент поломки транспорта в салоне находились 47 человек, в том числе дети.

 

Фото: vk.com/incident_42


Читайте также

Content 1
В Кемерове найдено тело 18-летней пропавшей девочки
Content
В Кемерове на бульваре Строителей горела многоэтажка
Content
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела Алисы Дороговой
Content 8iual6b8o7g
В Кемеровской области выпал град размером с яйцо

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?