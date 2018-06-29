В Кемерове пассажиры сломавшегося автобуса несколько часов ждали помощи на жаре

Накануне, 28 июня, на выезде из Кемерова сломался рейсовый автобус №633, направлявшийся в Тисуль.

Пассажирам транспортного средства пришлось более трех часов ждать помощи на солнцепеке.

«Автобус, который ехал за нами, забрал 15 человек. Все остальные сидели на травке, томились на жаре», — рассказали «С тобой» возмущенные пассажиры.

Известно, что в момент поломки транспорта в салоне находились 47 человек, в том числе дети.

Фото: vk.com/incident_42