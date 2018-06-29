В Кемеровской области выпал град размером с яйцо

Он побил автомобили, однако не принес в область долгожданной свежести и понижения температуры.
В четверг вечером в Кемеровской области выпал крупный град. В некоторых районах, например, в Салаире и Прокопьевском районе, он достигал размеров перепелиного яйца.
Информацию подтвердили специалисты кемеровского гидрометцентра.
«Образованию града способствовали перепады температур. Так, температура на верхней границе облаков была -60°С, а у земли – +30°С. В итоге в разных районах Кузбасса зафиксированы осадки в виде града. Например, на метеостанции в Кондоме зафиксирован 30-мм град.
По прогнозам метеорологов, такая погода сохранится в области и на ближайшие выходные.
Фото: архив "С тобой"
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