В Кемеровской области выпал град размером с яйцо

Он побил автомобили, однако не принес в область долгожданной свежести и понижения температуры.

В четверг вечером в Кемеровской области выпал крупный град. В некоторых районах, например, в Салаире и Прокопьевском районе, он достигал размеров перепелиного яйца.

Информацию подтвердили специалисты кемеровского гидрометцентра.

«Образованию града способствовали перепады температур. Так, температура на верхней границе облаков была -60°С, а у земли – +30°С. В итоге в разных районах Кузбасса зафиксированы осадки в виде града. Например, на метеостанции в Кондоме зафиксирован 30-мм град.

По прогнозам метеорологов, такая погода сохранится в области и на ближайшие выходные.

Фото: архив "С тобой"