Названа предварительная причина гибели кемеровской студентки

Напомним, тело 18-летней Алисы Дороговой было найдено накануне в реке Томь.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Сегодня прошла процедура опознания. Предварительно сообщалось, что данные о росте, внешнем виде, одежде совпадают. Как стало известно «С тобой» из собственных источников, родственники опознали тело Алисы.

Также в Следственном комитете по Кемеровской области назвали предварительную причину смерти студентки.

«На теле не обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия от утопления», - сообщили в ведомстве.

Точная причина смерти девушки будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.