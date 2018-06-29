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Начал работу официальный сайт врио губернатора Кузбасса

29 июня 2018 в 12:10

сергей цивилев, сайт цивилева, врио губернатора, губернатор кузбасса, сайт губернатора кузбасса, сайт сергея цивилева, О начале работы интернет-ресурса сообщил Сергей Цивилев 29 июня на «Инфоруме», который проходит в «Кузбасском технопарке».

«Этот сайт мы создавали специально, чтобы был прямой диалог между властью и жителями Кузбасса», – сообщил врио губернатора.

Глава региона призвал кузбассовцев дать предложения и замечания по работе сайта. По его мнению, интернет-ресурс поспособствует эффективной двусторонней связи жителей региона и власти.

 

 

 

Фото: sergeytsivilev.ru


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