Начал работу официальный сайт врио губернатора Кузбасса

О начале работы интернет-ресурса сообщил Сергей Цивилев 29 июня на «Инфоруме», который проходит в «Кузбасском технопарке».

«Этот сайт мы создавали специально, чтобы был прямой диалог между властью и жителями Кузбасса», – сообщил врио губернатора.

Глава региона призвал кузбассовцев дать предложения и замечания по работе сайта. По его мнению, интернет-ресурс поспособствует эффективной двусторонней связи жителей региона и власти.

Фото: sergeytsivilev.ru