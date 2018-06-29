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Два новокузнечанина истязали и до смерти забили бездомную женщину

29 июня 2018 в 16:48

избили до смерти, убили бездомную, истязали бездомную, истязали женщину, убили женщину, новокузнецк, происшествия, замучили до смерти, прижигал зажигалкойМинувшей зимой два жителя южной столицы Кузбасса увидели на улице бездомную. Молодые люди решили проучить женщину за неправильный образ жизни – сначала они делали ей устные замечания, а затем принялись избивать и наносить ожоги.

Пострадавшую заметили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Однако спасти женщину не удалось, она скончалась от травм.

Подозреваемых задержали. Ими оказались два местных жителя 20 и 23 лет. Садисты признали вину и сотрудничали со следствием. В итоге суд приговорил обоих к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.


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