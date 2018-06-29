Два новокузнечанина истязали и до смерти забили бездомную женщину

Минувшей зимой два жителя южной столицы Кузбасса увидели на улице бездомную. Молодые люди решили проучить женщину за неправильный образ жизни – сначала они делали ей устные замечания, а затем принялись избивать и наносить ожоги.

Пострадавшую заметили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Однако спасти женщину не удалось, она скончалась от травм.

Подозреваемых задержали. Ими оказались два местных жителя 20 и 23 лет. Садисты признали вину и сотрудничали со следствием. В итоге суд приговорил обоих к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.