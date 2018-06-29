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В Кемерове «легковушка» снесла светофор

29 июня 2018 в 17:07

дтп. авария, кемерово, пионерский, сибиряков-гвардейцев, столкнулись легковушки, снес светофор, врезался в светофордтп. авария, кемерово, пионерский, сибиряков-гвардейцев, столкнулись легковушки, снес светофор, врезался в светофорДТП произошло на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и Пионерского бульвара произошла авария. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

По словам очевидцев, оба транспортных средства получили механические повреждения, а один из участников ДТП в результате столкновения врезался в светофор.

На месте работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Предположительно, один из водителей пытался «проскочить» перекресток, но не успел. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

 

Фото: vk.com/auto_42, vk.com/incident_42


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