В Кемерове «легковушка» снесла светофор

ДТП произошло на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и Пионерского бульвара произошла авария. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

По словам очевидцев, оба транспортных средства получили механические повреждения, а один из участников ДТП в результате столкновения врезался в светофор.

На месте работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Предположительно, один из водителей пытался «проскочить» перекресток, но не успел. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: vk.com/auto_42, vk.com/incident_42